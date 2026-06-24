Marché de producteurs à Barbezieux-Saint-Hilaire Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire
Marché de producteurs à Barbezieux-Saint-Hilaire Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 29 juillet 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Marché de producteurs à Barbezieux-Saint-Hilaire
Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir nos marchés de Producteurs, retrouvez des produits locaux, ils vous proposeront un large choix de produits frais et de spécialités locales. Démonstration et dégustation sur place, amenez assiettes et couverts.
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Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 10 63 contact@mairie-barbezieux.fr
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English : Marché de producteurs à Barbezieux-Saint-Hilaire
Come and explore our farmers’ markets, where you’ll find local produce; the stallholders offer a wide selection of fresh produce and local specialities. There’ll be demonstrations and tastings on site please bring your own plates and cutlery.
L’événement Marché de producteurs à Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sud Charente
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