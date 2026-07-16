AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire
Rita et Crocodile, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
jeudi 30 juillet 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Rita et Crocodile Jeudi 30 juillet, 16h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:40:00+02:00
Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:40:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=E13VX »}]
Cinécroco-atelier lff – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger…
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