Rita et Crocodile, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Rita et Crocodile Jeudi 30 juillet, 16h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:40:00+02:00

Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:40:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=E13VX »}]

Cinécroco-atelier lff – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger…