Marché de producteurs de pays Barbezieux-Saint-Hilaire

Marché de producteurs de pays Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 29 juillet 2026.

Marché de producteurs de pays

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Marché de producteurs de Pays proposant que des produits locaux, dans un ambiance conviviale.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22  contact@mairie-barbezieux.fr

English : Marché de producteurs de pays

Farmers’ market featuring local produce in a friendly atmosphere.

