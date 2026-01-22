Marché de producteurs de pays Barbezieux-Saint-Hilaire
Marché de producteurs de pays Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 29 juillet 2026.
Marché de producteurs de pays
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Marché de producteurs de Pays proposant que des produits locaux, dans un ambiance conviviale.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr
English : Marché de producteurs de pays
Farmers’ market featuring local produce in a friendly atmosphere.
