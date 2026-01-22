Marché de producteurs de pays Barbezieux-Saint-Hilaire

Marché de producteurs de pays

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Marché de producteurs de Pays proposant que des produits locaux, dans un ambiance conviviale.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr

English : Marché de producteurs de pays

Farmers’ market featuring local produce in a friendly atmosphere.

