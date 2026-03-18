Visite guidée du Château de Barbezieux

Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

de 10 à 17 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personne en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Cité dès l’an Mil, le château fut une forteresse médiévale du XI-XII siècle, entre Aquitaine et Angoumois.

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Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 91 04

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English : Visite guidée du Château de Barbezieux

Cited in the year 1000, the castle was a medieval fortress from the 11th to 12th centuries, between Aquitaine and Angoumois.

L’événement Visite guidée du Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente