Visite guidée du Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire
Visite guidée du Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 1 juillet 2026.
Visite guidée du Château de Barbezieux
Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
de 10 à 17 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personne en situation de handicap.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01
Cité dès l’an Mil, le château fut une forteresse médiévale du XI-XII siècle, entre Aquitaine et Angoumois.
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Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 91 04
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English : Visite guidée du Château de Barbezieux
Cited in the year 1000, the castle was a medieval fortress from the 11th to 12th centuries, between Aquitaine and Angoumois.
L’événement Visite guidée du Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente