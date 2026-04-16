Concert Tété Solo Solidaire Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Concert Tété Solo Solidaire Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 6 novembre 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Concert Tété Solo Solidaire
Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Après une tournée acoustique sold-out dans les petites salles en 2024, le virtuose de la guitare nous revient cette année avec des concerts tout aussi intimes mais cette fois-ci avec un volet solidaire autour des mères isolées,
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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 35 88
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English : Concert Tété Solo Solidaire
Following a sold-out acoustic tour of small venues in 2024, the guitar virtuoso returns this year with concerts that are just as intimate, but this time with a charitable element supporting single mothers,
L’événement Concert Tété Solo Solidaire Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente
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