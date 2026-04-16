Concert Tété Solo Solidaire Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

Concert Tété Solo Solidaire

Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Après une tournée acoustique sold-out dans les petites salles en 2024, le virtuose de la guitare nous revient cette année avec des concerts tout aussi intimes mais cette fois-ci avec un volet solidaire autour des mères isolées,

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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 35 88

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English : Concert Tété Solo Solidaire

Following a sold-out acoustic tour of small venues in 2024, the guitar virtuoso returns this year with concerts that are just as intimate, but this time with a charitable element supporting single mothers,

L’événement Concert Tété Solo Solidaire Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente