Les Barbezivales Fête médiévale Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Les Barbezivales Fête médiévale Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 4 juillet 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Les Barbezivales Fête médiévale
Place de Verdun Château de Barbezieux Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
L’association Les Barbezivales vous invite à participer à la fête médiévale place du château.
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Place de Verdun Château de Barbezieux Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine barbezivales@gmail.com
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English : Les Barbezivales Fête médiévale
The Barbezivales association invites you to take part in the medieval festival on the Place du Château.
L’événement Les Barbezivales Fête médiévale Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du Sud Charente
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