Les Barbezivales Fête médiévale Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Barbezivales Fête médiévale

Place de Verdun Château de Barbezieux Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

L’association Les Barbezivales vous invite à participer à la fête médiévale place du château.

.

Place de Verdun Château de Barbezieux Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine barbezivales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Barbezivales Fête médiévale

The Barbezivales association invites you to take part in the medieval festival on the Place du Château.

L’événement Les Barbezivales Fête médiévale Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du Sud Charente