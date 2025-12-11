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Les Barbezivales Fête médiévale Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Barbezivales Fête médiévale Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place de Verdun

Adresse : Château de Barbezieux Saint-Hilaire

Ville : 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Département : Charente

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Barbezivales Fête médiévale

Place de Verdun Château de Barbezieux Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

L’association Les Barbezivales vous invite à participer à la fête médiévale place du château.
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Place de Verdun Château de Barbezieux Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine   barbezivales@gmail.com

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English : Les Barbezivales Fête médiévale

The Barbezivales association invites you to take part in the medieval festival on the Place du Château.

L’événement Les Barbezivales Fête médiévale Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du Sud Charente

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