Le monde des dinosaures Esplanade de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire
Le monde des dinosaures Esplanade de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 25 juillet 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Le monde des dinosaures
Esplanade de Plaisance Avenue de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif unique à partir de trois ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Le Monde des Dinosaures arrive à Barbezieux-Saint-Hilaire les 25 et 26 juillet au Logis de Plaisance 40 dinosaures animatroniques taille réelle, site de fouilles pour enfants, espace photo et grand T-Rex de France.
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Esplanade de Plaisance Avenue de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 05 58 tonyklissing10@yahoo.fr
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English : Le monde des dinosaures
The World of Dinosaurs is coming to Barbezieux-Saint-Hilaire on 25 and 26 July at the Logis de Plaisance: 40 life-size animatronic dinosaurs, a children’s dig site, a photo area and France’s largest T-Rex.
L’événement Le monde des dinosaures Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente
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