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Le monde des dinosaures Esplanade de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire

Le monde des dinosaures Esplanade de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Esplanade de Plaisance

Adresse : Avenue de Plaisance

Ville : 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Département : Charente

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif unique à partir de trois ans

Barbezieux-Saint-Hilaire

Le monde des dinosaures

Esplanade de Plaisance Avenue de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif unique à partir de trois ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Le Monde des Dinosaures arrive à Barbezieux-Saint-Hilaire les 25 et 26 juillet au Logis de Plaisance 40 dinosaures animatroniques taille réelle, site de fouilles pour enfants, espace photo et grand T-Rex de France.
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Esplanade de Plaisance Avenue de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 05 58  tonyklissing10@yahoo.fr

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English : Le monde des dinosaures

The World of Dinosaurs is coming to Barbezieux-Saint-Hilaire on 25 and 26 July at the Logis de Plaisance: 40 life-size animatronic dinosaurs, a children’s dig site, a photo area and France’s largest T-Rex.

L’événement Le monde des dinosaures Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente

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