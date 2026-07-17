Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Jeudi 23 juillet, 16h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:43:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:43:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=3USG8 »}]

Cinégoûter-lff – Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drô…