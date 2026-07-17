Les Caprices de l’Enfant Roi, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Les Caprices de l’Enfant Roi Mardi 28 juillet, 20h30 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:24:00+02:00

Fin : 2026-07-28T20:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:24:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=IZ0HR »}]

Cinéfamille – 1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sos…