Le Sens de la fête, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Sens de la fête Lundi 20 juillet, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T18:00:00+02:00 – 2026-07-20T19:57:00+02:00

Fin : 2026-07-20T18:00:00+02:00 – 2026-07-20T19:57:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=W1NZX »}]

Cinévintage – Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du XVIIe siècle,…