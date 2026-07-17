AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire
Le Sens de la fête, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
lundi 20 juillet 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Le Sens de la fête Lundi 20 juillet, 18h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T18:00:00+02:00 – 2026-07-20T19:57:00+02:00
Fin : 2026-07-20T18:00:00+02:00 – 2026-07-20T19:57:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=W1NZX »}]
Cinévintage – Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du XVIIe siècle,…
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