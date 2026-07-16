UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

The Mask, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

jeudi 23 juillet 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire

The Mask, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
LE CLUB
Adresse
32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente

The Mask Jeudi 23 juillet, 20h30 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:10:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:10:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=FNNU2 »}]
Cinévintage-quiz – Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, passionné par l’univers de Tex Avery, trouve un masque ancien aux pouvoirs surnaturels. Il est néanmoins partagé entre devenir cette cr…

À voir aussi à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)