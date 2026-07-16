L’odyssée de Céleste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

L’odyssée de Céleste Lundi 20 juillet, 15h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T15:00:00+02:00 – 2026-07-20T16:26:00+02:00

Fin : 2026-07-20T15:00:00+02:00 – 2026-07-20T16:26:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=LG3G3 »}]

Cinécosmos-atelier – Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission inter…