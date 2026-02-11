Le ticket perdu du Théâtre Fantôme Escape Game Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Le ticket perdu du Théâtre Fantôme Escape Game Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire lundi 26 octobre 2026.
Le ticket perdu du Théâtre Fantôme Escape Game Théâtre Le Château
Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-10-26
Escape Game Le ticket perdu du théâtre fantôme au Théâtre Le Château Barbezieux Saint Hilaire.
.
Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le ticket perdu du Théâtre Fantôme Escape Game Théâtre Le Château
Escape Game Le ticket perdu du théâtre fantôme at the Théâtre Le Château Barbezieux Saint Hilaire.
L’événement Le ticket perdu du Théâtre Fantôme Escape Game Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme du Sud Charente