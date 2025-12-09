Mordiable Compagnie Okto Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Mordiable Compagnie Okto Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 12 juin 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Mordiable Compagnie Okto
Place de Verdun Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Après quinze ans de mariage avec Louis VII, Aliénor, duchesse d’Aquitaine et reine de France est la première femme de l’Histoire occidentale à demander le divorce au Pape et à l’obtenir.
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Place de Verdun Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
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English : Mordiable Compagnie Okto
After fifteen years of marriage to Louis VII, Eleanor, Duchess of Aquitaine and Queen of France, became the first woman in Western history to ask the Pope for a divorce and obtain it.
L’événement Mordiable Compagnie Okto Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du Sud Charente
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