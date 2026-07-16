Les Contes du pommier, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Les Contes du pommier Lundi 3 août, 15h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T15:00:00+02:00 – 2026-08-03T16:10:00+02:00

Fin : 2026-08-03T15:00:00+02:00 – 2026-08-03T16:10:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=DCV39 »}]

Cinéremis-atelier – Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères a…