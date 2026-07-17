Le Monde à l’envers, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Monde à l’envers Jeudi 6 août, 16h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00

Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=D600L »}]

Cinégoûter-lff – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de cell…