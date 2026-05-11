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Concert Festival Fanfares in ze night Le Comptoir de Charpey Charpey

Concert Festival Fanfares in ze night Le Comptoir de Charpey Charpey dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Le Comptoir de Charpey

Adresse : 235 route de Chabeuil

Ville : 26300 Charpey

Département : Drôme

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Charpey

Concert Festival Fanfares in ze night

Le Comptoir de Charpey 235 route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 14:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Battle festif de fanfares
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Le Comptoir de Charpey 235 route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 04  comptoirdecharpey@gmail.com

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English :

Festive brass band battle

L’événement Concert Festival Fanfares in ze night Charpey a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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