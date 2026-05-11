Concert Festival Fanfares in ze night Le Comptoir de Charpey Charpey
Concert Festival Fanfares in ze night Le Comptoir de Charpey Charpey dimanche 12 juillet 2026.
Charpey
Concert Festival Fanfares in ze night
Le Comptoir de Charpey 235 route de Chabeuil Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 14:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Battle festif de fanfares
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Le Comptoir de Charpey 235 route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 04 comptoirdecharpey@gmail.com
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English :
Festive brass band battle
L’événement Concert Festival Fanfares in ze night Charpey a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme