Concert Festival Fanfares in ze night Le Comptoir de Charpey Charpey

Charpey

Concert Festival Fanfares in ze night

Le Comptoir de Charpey 235 route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 14:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Battle festif de fanfares

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Le Comptoir de Charpey 235 route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 04 comptoirdecharpey@gmail.com

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English :

Festive brass band battle

L’événement Concert Festival Fanfares in ze night Charpey a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme