Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine Route de Chabeuil Charpey
Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine Route de Chabeuil Charpey mercredi 17 juin 2026.
Charpey
Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine
Route de Chabeuil Espace d’Orfeuille Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les ateliers enfant et adultes du Théâtre pas sage vous présente Des fables de Jean de la Fontaine , ou un enseignement à la comédie humaine. Venez nombreux !
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Route de Chabeuil Espace d’Orfeuille Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 42 32 56 asspotart.theatrepassage@gmail.com
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English :
Théâtre pas sage’s children’s and adult workshops present Des fables de Jean de la Fontaine or a lesson in human comedy. Come one, come all!
L’événement Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine Charpey a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme