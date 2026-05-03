Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine Route de Chabeuil Charpey

Charpey

Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine

Route de Chabeuil Espace d’Orfeuille Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les ateliers enfant et adultes du Théâtre pas sage vous présente Des fables de Jean de la Fontaine , ou un enseignement à la comédie humaine. Venez nombreux !

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Route de Chabeuil Espace d’Orfeuille Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 42 32 56 asspotart.theatrepassage@gmail.com

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English :

Théâtre pas sage’s children’s and adult workshops present Des fables de Jean de la Fontaine or a lesson in human comedy. Come one, come all!

L’événement Théâtre Des fables de Jean de la Fontaine Charpey a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme