Concert Festivallon GH Restaurant L’EMBUSCADE Magny

Magny

Concert Festivallon GH

Restaurant L’EMBUSCADE 15 Place de l’Église Magny Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 23:59:00

Date(s) :

2026-08-20

Chanteur de bistrot à la gouaille populaire. C’est un cocktail qui se boit sans soif.

Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.

GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui, entre la chanson d’hier,

un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.

Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,

un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et

une gorgée des petits riens du quotidien.

Retrouvez-le, accompagné de NOON, guitariste de SINSéMILIA, à L’EMBUSCADE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible à partir de 19h30, pensez à réserver. Concert à 20h30. Entrée Libre. .

Restaurant L’EMBUSCADE 15 Place de l’Église Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 78 93

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English : Concert Festivallon GH

L’événement Concert Festivallon GH Magny a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)