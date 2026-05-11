Concert Festivallon LES BLUES2MEN L’EMBUSCADE Magny
Concert Festivallon LES BLUES2MEN L’EMBUSCADE Magny jeudi 6 août 2026.
Magny
Concert Festivallon LES BLUES2MEN
L’EMBUSCADE 15 Place de l’Église Magny Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 23:59:00
Date(s) :
2026-08-06
Un blues brut et authentique, dans toute sa puissance originelle.
Un résonateur ancestral, vibrant et sensuel. Un harmonica généreux, sincère. Une voix profonde
et habitée.
Christophe Zeb Vialle Moudat (Electric Octopus Orchestra, Rob Strong) et Richie Faret (Cisco
Herzhaft, Rob Strong), armés de riffs rugissants en bottleneck et d’harmonicas éclatants, vous
embarquent dans un set intense, captivant, où chaque note résonne d’émotion. Le tout est
magnifié par l’énergie brute de l’électricité.
Avec Helleluyah , ce duo français s’inscrit dans la grande tradition de la Musique du Diable ,
transportant l’auditeur entre les mystères des marécages du bayou et l’immensité du Delta du
Mississippi. L’album s’enrichit de collaborations prestigieuses, notamment avec Cali, Pascal
Comelade, et bien d’autres.
Retrouvez-les à L’EMBUSCADE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h30, pensez à réserver. Concert à 20h30. Entrée Libre. .
L’EMBUSCADE 15 Place de l’Église Magny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 78 93
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English : Concert Festivallon LES BLUES2MEN
L’événement Concert Festivallon LES BLUES2MEN Magny a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)