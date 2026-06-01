Concert | Fêtons la musique Saint-Leu-d’Esserent

Saint-Leu-d’Esserent

Concert | Fêtons la musique

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

De l’opéra dans l’Abbatiale, du hip-hop en plein air, Saint-Leu vous propose une programmation éclectique et ambitieuse !

Au programme un week-end de rendez-vous gratuits pour tous les publics.

– Samedi 20 juin 20h30 Abbatiale: L’opéra s’invite à Saint-Leu pour la 1ère fois!

Chanteurs lyriques, orchestre, danseurs… Rossini, Verdi, Bizet prennent vie dans un cadre exceptionnel, mêlant chant classique, hip-hop, contemporain et jeux de lumière. L’opéra comme vous ne l’avez jamais vécu audacieux, vivant, inoubliable.

– Dimanche 21 juin 11h15 Salle Art et Culture

Les élèves de l’École des Arts s’emparent du grand écran avec un ciné-concert live et théâtral de Rocky à Mamma Mia, en passant par la Famille Addams.

-Dimanche 21 juin 12h à 19h/ Mairie et écuries de la Guesdière

Le temps d’une journée, la Mairie se transforme en scène à ciel ouvert ! 5 concerts live, variété, pop rock, soul/funk, musiques latines, électro, initiations à la danse antillaise et hip-hop, réalité virtuelle 360°, jeux géants, restauration…

Une vraie journée de fête, en famille ou entre amis.

De l’opéra dans l’Abbatiale, du hip-hop en plein air, Saint-Leu vous propose une programmation éclectique et ambitieuse !

Au programme un week-end de rendez-vous gratuits pour tous les publics.

– Samedi 20 juin 20h30 Abbatiale: L’opéra s’invite à Saint-Leu pour la 1ère fois!

Chanteurs lyriques, orchestre, danseurs… Rossini, Verdi, Bizet prennent vie dans un cadre exceptionnel, mêlant chant classique, hip-hop, contemporain et jeux de lumière. L’opéra comme vous ne l’avez jamais vécu audacieux, vivant, inoubliable.

– Dimanche 21 juin 11h15 Salle Art et Culture

Les élèves de l’École des Arts s’emparent du grand écran avec un ciné-concert live et théâtral de Rocky à Mamma Mia, en passant par la Famille Addams.

-Dimanche 21 juin 12h à 19h/ Mairie et écuries de la Guesdière

Le temps d’une journée, la Mairie se transforme en scène à ciel ouvert ! 5 concerts live, variété, pop rock, soul/funk, musiques latines, électro, initiations à la danse antillaise et hip-hop, réalité virtuelle 360°, jeux géants, restauration…

Une vraie journée de fête, en famille ou entre amis. .

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr

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English :

From opera in the Abbey to hip-hop in the open air, Saint-Leu offers an eclectic and ambitious program!

On the program: a weekend of free events for all ages.

– Saturday June 20 8.30pm Abbatiale: Opera comes to Saint-Leu for the 1st time!

Lyric singers, orchestra, dancers? Rossini, Verdi, Bizet come to life in an exceptional setting, combining classical singing, hip-hop, contemporary music and lighting effects. Opera as you’ve never experienced it before: daring, lively, unforgettable.

– Sunday June 21 11.15 am Salle Art et Culture

École des Arts students take to the big screen with a live, theatrical cine-concert: from Rocky to Mamma Mia, via The Addams Family.

-Sunday June 21 12pm to 7pm/ Mairie and écuries de la Guesdière

For one day, the Town Hall is transformed into an open-air stage! 5 live concerts, variety, pop rock, soul/funk, Latin music, electro, Caribbean dance and hip-hop initiations, 360° virtual reality, giant games, catering?

A truly festive day out, with family and friends.

L’événement Concert | Fêtons la musique Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Creil Sud Oise