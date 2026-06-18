CONCERT FIMÒ EDMUND BARTON BULLOCK COUR D’HONNEUR DU CHATEAU Palaminy

Palaminy

CONCERT FIMÒ EDMUND BARTON BULLOCK

COUR D’HONNEUR DU CHATEAU 98 Rue du Couvent Palaminy Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La douzième édition du Festival International de Musique en Occitanie (FIMO), organisée par l’association Musiques entre Pierres, se déroulera du 11 au 19 juillet 2026.

Edmund Barton Bullock, pianiste

Grandes oeuvres de piano de Frédéric Chopin

Notre Directeur artistique, Edmund Barton Bullock, a le plaisir de vous proposer cette année un programme entièrement dédié aux œuvres de Frédéric Chopin, commençant par la première Ballade, œuvre préférée de Chopin, 3 mazurkas, danses traditionnelles des plaines de la région de Mazovie, la sublime Barcarolle , pour finir en deuxième partie avec la monumentale Sonate en si mineur. Une soirée à ne pas manquer !

Pianiste et Compositeur, Edmund Barton Bullock est né aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, en 1956. Né dans une famille de musiciens, il commence très tôt l’étude du piano ainsi que celle du violon, de l’orgue, du tuba, puis de la composition.

A l’âge de 15 ans, il compose un premier sextuor qui sera joué au Eastern Music Festival, dirigé par le jeune chef d’orchestre, Carl Roskott.

A l’Université de la Caroline du Nord, à Greensboro, il reçoit le diplôme de piano performance,

avec honneurs.

En 1978, il travaille avec le pianiste français, Daniel Ericourt, alors artiste-en-résidence. Sur ses conseils, Bullock vient en France à l’age de 22 ans pour continuer ses études de piano, où il travaille avec Pierre Sancan, professeur du CNSM de Paris. Ensuite, il reçoit le diplôme de License d’Enseignement à l’unanimité, ainsi qu’un premier prix d’interprétation pour la restigieuse License de Concert de l’Ecole Normale de Musique de Paris en 1988.

Il suit alors l’enseignement de Yevgeni Malini, Thérèse Dussaut et Lucette Descaves. Aux États-Unis, c’est avec Robert Sirota ancien Directeur du Peabody Institute de Baltimore qu’il se perfectionne dans la composition et la direction d’orchestre, puis avec Guillaume Connesson à Paris qu’il travaillera l’orchestration.

En 2014, Bullock co-fonde le Festival International de Musique en Occitanie, dont il est le Directeur artistique.

Aux amoureux de la musique classique, aux auditeurs du sud-ouest de la France, nul besoin de présenter ce grand artiste.

Pour les profanes, il est un pianiste compositeur, d’origine américaine, à la carte de visite impressionnante. Bullock a joué dans les plus grandes salles et pour des têtes couronnées comme le prince consort du Danemark et son épouse la reine Margarethe II.

Nombre de ses compositions ont été jouées aux États Unis et en Europe.

Une grande intériorité se dégage de lui, une sagesse le rendant profond et quelque peu mystique. Lorsqu’il joue son visage grimace d’expressions les plus contrastées. Il s’illumine ou devient triste au fil des notes et emporte le public dans une communion où règne la concorde universelle. Jacques Brel a dit dans l’une de ses chansons On dirait qu’il prie .

Il interprète ses propres œuvres ainsi que des œuvres des grands maîtres, en tant que soliste, musicien de chambre ou avec orchestre, à travers l’Amérique du Nord et l’Europe devant des publics divers et enthousiastes.

Bullock a le don de pouvoir révéler la magie et l’histoire de chaque œuvre au travers de quelques mots d’explications, et joue dans des lieux prestigieux comme la Weill Récital Hall de Carnegie Hall à New York, les ambassades françaises au Canada et en Espagne.

Son amour pour la France, les nombreuses années qu’il y a passées et où il réside encore, ont fait de lui… l’Américain de France cette France qui l’aime et le lui rend. 15 .

COUR D’HONNEUR DU CHATEAU 98 Rue du Couvent Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@fimo-festival.com

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English :

The twelfth edition of the Occitanie International Music Festival (FIMO), organized by the Musiques entre Pierres association, will take place from July 11 to 19, 2026.

L’événement CONCERT FIMÒ EDMUND BARTON BULLOCK Palaminy a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE