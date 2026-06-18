CONCERT FIMÒ WINTERREISE COUR D’HONNEUR DU CHATEAU Palaminy

Palaminy

CONCERT FIMÒ WINTERREISE

COUR D’HONNEUR DU CHATEAU 98 Rue du Couvent Palaminy Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La douzième édition du Festival International de Musique en Occitanie (FIMO), organisée par l’association Musiques entre Pierres, se déroulera du 11 au 19 juillet 2026.

Winterreise

Voyage d’Hiver de Franz Schubert

Composé en 1827 par Franz Schubert sur des poèmes de Wilhelm Müller, Le Voyage d’Hiver est l’incarnation du romantisme en musique, expression absolue de la Sehnsucht , nostalgie existentielle. Sans doute le plus beau recueil de lieder de Schubert, il dépasse, par sa densité et son dramatisme, tout ce qu’il a produit dans le genre. Dans ce cycle parmi les plus vastes et les plus poignants du romantisme, Schubert évoque l’errance d’un voyageur qui fuit la ville, traverse un paysage enneigé, croise un joueur de vielle, une girouette, une corneille, s’arrête dans une auberge, se souvient de ses amours, attend une lettre, évoque un tilleul perdu…

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Pascal CONTET

Incontournable dans la création contemporaine nationale et internationale, Pascal Contet est connu pour avoir renouvelé le répertoire de l’accordéon depuis 1993. En 2007, Il est nominé aux Victoires du Jazz (artiste de l’année pour l’Album NU avec Bruno Chevillon et François Corneloup), et en 2012 une première pour l’accordéon dans l’histoire des Victoires de la Musique Classique, il est nominé deux fois en tant que Soliste instrumental de l’année et dans la catégorie Enregistrement de l’année .

Lauréat de la Fondation Cziffra, de la Fondation Yehudi Menuhin et de la Fondation Marcel-Bleustein Blanchet pour la Vocation dont il est désormais expert en musique.

Depuis 1993, Pascal Contet compte environ 350 œuvres à son actif et de nombreux compositeurs lui font confiance, dont Luciano Berio, Franck Bedrossian, Edith Canat de Chizy, Bernard Cavanna, Jean-Pierre Drouet, Peter Eötvös, Ivan Fedele, Philippe Hurel, Pierre Jodlowsky, Javier-Torres Maldonado, Bruno Mantovani, Marc Monnet, Donghoon Shin, Philippe Schoeller et bien d’autres encore

Il est invité par de nombreux festivals nationaux et internationaux.

En Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et Centrale, sur les scènes européennes, l’accordéon de Pascal Contet voyage en spectacles, récitals ou en musique de chambre.

Improvisateur il a joué avec Pauline Oliveros, Joëlle Léandre (depuis 1993), Carlos Zingaro, Andy Emler, Wu Wei (orgue à bouche), le chanteur Nosfell, la chanteuse Camille, le compositeur es électronique Robin Rimbaud (alias Scanner) ou Greg Zlap (harmonica et harmoniciste de Johnny Halliday).

Il a été artiste associé durant les saisons de ces théâtres et villes Ville de La Chaux de Fonds (Ch- 1993-1994), Addim Haute- Saône (1992-1994), Arsenal-Cité de la Musique à Metz- 1999- 2002, Scène Nationale de Malakoff (2003-2005), Scène Nationale de Saint-Quentin- en Yvelines (2006-2007), Scène Nationale de Montbéliard de 2007-2010, Addim Haute-Saône (2010-2013), Centre Culturel Aragon d’Oyonnax (2018), actuellement au Conservatoire de la Baie de Somme à Abbeville (2023-2024).

Ses projets sont soutenus par la Sacem, le fonds d’action Sacem, Institut Français, Ministère de la Culture, Conseil Régional de Franche-Comté, Spédidam (Artiste Génération Spédidam de 2022 à 2024), Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la Vocation.

Pascal Contet a enregistré une cinquantaine d’albums parus chez Sony Classical, Aparté (coup de coeur France Musique, 1,5 million streaming de son album Tango ), Harmonia Mundi, Radio France-Signature, Aeon, Deutsche Grammophon, Motus, Scala Music, In Circum Girum, Cleanfeed (Portugal).

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Xavier de LIGNEROLLES

Après des études de violon, dès l’âge de 6 ans, Xavier de Lignerolles intègre la classe de chant de Pierre MERVANT, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il se perfectionne dans la musique baroque aux côtés de Kenneth Weiss, dans le lied et la mélodie aux côtés de Jeff Cohen et Anne le Bozec, ainsi que dans le répertoire contemporain auprès de Graciane Finzi et obtient son DFS de Chant en juin 2010.

Depuis 2007, il aborde de nombreux rôles sur scène, en France et à l’étranger Mr Cerise et le Directeur de cirque dans Pinocchio d’Étienne Perruchon au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines sous la direction de Pierre-Michel Durand, le Comte Barigoule (Cendrillon de Pauline Viardot), à l’Auditorium du Musée d’Orsay sous la direction d’Emmanuel Olivier, le Réceptionniste et Toni (El Regreso, Oscar Strasnoy), au Festival d’Aix-en-Provence, Edoardo Milfort (La Cambiale di Matrimonio, Rossini), au Théâtre de Bastia, Don Curzio (Le Nozze di Figaro, Mozart), sous la direction de Paolo OLMI, à l’Opéra National de Lorraine, Alfred (la Chauve-Souris de Strauss), Alstof von Reisenberg (Les Conjurées, Schubert), à l’Opéra de Saint-Etienne et à la Salle Poirel de Nancy, le rôle d’Antti Puuhaara, dans le Conte Musical Antti Puuhaara, de Tapio Tuomela, à la fondation Sibelius d’Helsinki (Finlande) et à l’Opéra de Saint-Etienne, le rôle d’Harlekin dans Der Kaiser von Atlantis , Gastone dans Traviata, le rôle de Martin dans la Cantate Policière la Digitale de Juan Pablo Carreno, au Théâtre de la Criée et au Teatro Colon de Bogota (Colombie), Alessandro dans Eliogabalo de Cavalli, au Grand Théâtre de Calais, le Préfet de police dans la Lettre Volée de Denis Bosse, à Bruxelles, le rôle d’Enée dans Didon et Enée de Purcell, le rôle du Dr Diamond dans Ce qui vit en nous de Baudouin de Jaer, Seven Stones au Konzerthaus de Dortmund, sous la direction de Leo Warynski, le rôle de Don José (accusé) dans The Carmen Case de Diana Soh/G. Bizet, sous la direction de Lucie Legay, au Grand Théâtre de Poitiers, à l’Opéra National de Bordeaux et au Luxembourg, le rôle de Punjel dans L’étoffe inépuisable du rêve, opéra de Sophie Lacaze, sous la direction de Bruno Mantovani, le Capitaine Nemo dans Le Retour du Capitaine Nemo, de François Schuiten, Benoît Peeters et Bruno Letort… En scène, il travaille sous la direction de Jean Lacornerie, Vincent Vittoz, Sybille Wilson, Mariame Clément, Thierry Thieû Niang, Jeanne Debost, Emmanuelle Cordoliani, Eric Oberdorff, Alexandra Lacroix, Aurélie Hubeau…

Depuis 2010, il collabore avec l’Ensemble Musicatreize, dirigé par Roland Hayrabedian, ce qui permet à Xavier de Lignerolles d’être aujourd’hui un des ténors français spécialisés dans le répertoire contemporain.

En 2024, il a créé le collectif Ut Musica Poesis, consacré à la voix, qui vise à développer les partenariats entre artistes lyriques et instrumentistes, à travers un répertoire varié (lied, mélodie, opéra), mettant aussi l’accent sur le répertoire contemporain.

Son répertoire s’étend également à l’oratorio on a pu l’entendre dans la IXème Symphonie de Beethoven, le Requiem de Mozart, la Messa di gloria de Puccini, le Stabat Mater de Dvorak, le Psaume XIII de Liszt, l’Enfance du Christ….

Depuis l’été 2025, Xavier de Lignerolles codirige le Festival Déodat de Séverac, aux côtés de Marie Cubaynes. Il y interprète cet été le rôle de Pelléas dans l’opéra Pelléas et Mélisande de Claude Debussy.

En 2026, il sera entre autres à l’Opéra de Nantes Angers pour Carmen Case. 15 .

COUR D’HONNEUR DU CHATEAU 98 Rue du Couvent Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The twelfth edition of the Occitanie International Music Festival (FIMO), organized by the Musiques entre Pierres association, will take place from July 11 to 19, 2026.

L’événement CONCERT FIMÒ WINTERREISE Palaminy a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE