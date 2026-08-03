Concert Five Finger rock Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
lundi 3 août 2026 · Place de l'église · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Five Finger rock
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
De Queen à Phil Collins, de Niagara à Axel Bauer, en passant par les Rollings Stones, la formation Five Finger Rock fait vibrer le public avec des morceaux intergénérationnels que tout
le monde connaît et chante.
.
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
From Queen’s Phil Collins to Niagara’s Axel Bauer, and including the Rolling Stones, the band Five Finger Rock gets the crowd going with cross-generational songs that
everyone knows and sings along to.
L’événement Concert Five Finger rock Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique
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