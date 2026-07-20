Concert Flamenco à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse

samedi 22 août 2026 · Le Puyjoubert · La Geneytouse

Informations pratiques

La Geneytouse

Concert Flamenco à la Maison du Berger

Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Arnaud DUMOND et EVELINA seront à l’auditorium de la Maison du Berger pour évoquer, aux sons des guitares classiques, les transcriptions d’œuvres célèbres et la magie du flamenco ! .

Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com

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English : Concert Flamenco à la Maison du Berger

L’événement Concert Flamenco à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-07-20 par OT de Noblat