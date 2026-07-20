Concert Flamenco à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse
samedi 22 août 2026 · Le Puyjoubert · La Geneytouse
Informations pratiques
La Geneytouse
Concert Flamenco à la Maison du Berger
Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Arnaud DUMOND et EVELINA seront à l’auditorium de la Maison du Berger pour évoquer, aux sons des guitares classiques, les transcriptions d’œuvres célèbres et la magie du flamenco ! .
Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com
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English : Concert Flamenco à la Maison du Berger
L’événement Concert Flamenco à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-07-20 par OT de Noblat