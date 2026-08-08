CONCERT FLAMENCO AVEC RAICES FLAMENCAS Lamalou-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
CONCERT FLAMENCO AVEC RAICES FLAMENCAS
4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 8 août à la guinguette Méli Mélo à 19h
Concert Raices Flamencas
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com
Samedi 8 août à la guinguette Méli Mélo à 19h
Concert Raices Flamencas
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com .
4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, August 8, at the Méli Mélo open-air café at 7 p.m.
Raices Flamencas Concert
Information and reservations: 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com
L’événement CONCERT FLAMENCO AVEC RAICES FLAMENCAS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)
- SPECTACLE AVEC ALMAS FLAMENCAS Lamalou-les-Bains 8 août 2026
- FESTIVALYRIQUE LA VEUVE JOYEUSE Lamalou-les-Bains 9 août 2026
- EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE Lamalou-les-Bains 9 août 2026
- EXCURSION EN BUS JOURNÉE LIBRE À SÈTE FÊTE ST LOUIS Lamalou-les-Bains 9 août 2026
- PARCOURS DANS LA FORÊT Lamalou-les-Bains 11 août 2026