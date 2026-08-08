Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

CONCERT FLAMENCO AVEC RAICES FLAMENCAS

4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 8 août à la guinguette Méli Mélo à 19h

Concert Raices Flamencas

Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com

Samedi 8 août à la guinguette Méli Mélo à 19h

Concert Raices Flamencas

Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com .

4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, August 8, at the Méli Mélo open-air café at 7 p.m.

Raices Flamencas Concert

Information and reservations: 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com

L’événement CONCERT FLAMENCO AVEC RAICES FLAMENCAS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB