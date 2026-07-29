Concert Flamenco & Buen Rollito La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Concert Flamenco & Buen Rollito La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Pour bien commencer la soirée, laissez-vous envoûter par les danses ardentes d’El Rocio ! Depuis plus de 30 ans au sein du Hogar Español de Pau, cette compagnie fait vivre le flamenco de génération en génération — chant, danse et musique fusionnés dans un art classé patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Puis poursuivez la soirée avec Buen Rollito, qui vous emporte sur les rythmes chaleureux de l’Espagne et de l’Amérique latine — Compay Segundo, Manu Chao, Gipsy Kings et bien d’autres — pour finir de chanter et danser jusqu’au bout de la nuit !

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Flamenco & Buen Rollito La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Flamenco & Buen Rollito La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées