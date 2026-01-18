Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Arudy

Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

De la chaleur du Brésil au rythme du Cap-Vert, du Japon à la Turquie, de la Pologne à la France… FLŌR, World Fraîche et Rayonnante, n’a pas peur de l’aventure !

Surfant avec les styles et les univers, iels vous présentent leur sélection polyglotte de pépites musicales écrites et composées par des femmes.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées