Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 15 août 2026.
Arudy
Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
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Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Flör La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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