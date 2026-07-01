Informations pratiques

Turckheim

Concert flûte et orgue

Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 18:15:00

Date(s) :

2026-07-26

Laissez-vous entraîner par les douces mélodies de flûte et d’orgue proposées par Marie-Pierre et Françis Auclair ! Des morceaux de Bruhns, Bach, Teleman, Mozart, Popp, Pierné et Debussy vous seront interprétés.

Dans le cadre de la fête de le Sainte Anne, Marie-Pierre et Francis Auclair donneront un concert flûte et orgue où ils proposeront un programme varié autour de compositeurs classiques: Bruhns, Bach, Telemann, Mozart, Popp, Pierné et Debussy. Ils joueront en tribune et dans le choeur de l’église. 0 .

Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96 mariepierre.auclair@orange.fr

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English :

Let yourself be carried away by the gentle melodies of the flute and organ performed by Marie-Pierre and François Auclair! They will perform pieces by Bruhns, Bach, Telemann, Mozart, Popp, Pierné, and Debussy.%A0

L’événement Concert flûte et orgue Turckheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Colmar