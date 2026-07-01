Informations pratiques

Turckheim

Concert orgue et flûte

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27 17:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Programme varié avec des œuvres baroques de Telemann, Bach et Vivaldi en passant par Mozart mais aussi des romantiques, comme Pierné et Popp.

Francis et Marie-Pierre Auclair jouent avec grand plaisir depuis plusieurs années pour la fête de la Ste Anne de la paroisse de Turckheim.

Cette année encore, ils seront présents pour un concert flûte et orgue avec, comme à chaque fois, le souci de mettre en valeur le magnifique cadre et l’acoustique de l’église ainsi que le très bel orgue Silbermann de la tribune

Ils proposeront un programme varié avec des œuvres baroques de Telemann, Bach et Vivaldi en passant par Mozart mais aussi des romantiques, comme Pierné et Popp. Le concert se terminera dans le chœur de l’église face au public. 0 .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96

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English :

A varied program featuring Baroque works by Telemann, Bach, Vivaldi and Mozart, as well as Romantic works by Pierné and Popp.

L’événement Concert orgue et flûte Turckheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Colmar