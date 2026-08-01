Informations pratiques

Jalognes

Concert Folk Jazz

Place de la Liberté Jalognes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Venez nombreux au concert Folk Jazz à Jalognes !

Concert Folk Jazz à Pesselières !

Venez vivre un moment musical inoubliable en plein air !

Avec Gérard Godon à l’accordéon et Samuel Thézé

Prolongez ce moment convivial autour d’un petit repas offert par les Amis de Pesselières (participation au chapeau). .

Place de la Liberté Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 claude.letree@orange.fr

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English :

Come one, come all to the trendy Folk Jazz concert featuring Sébastien Ledoux on saxophone and Gérard Godon on accordion.

L’événement Concert Folk Jazz Jalognes a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois