Concert Folk Jazz Jalognes
dimanche 30 août 2026 · Jalognes
Informations pratiques
Jalognes
Concert Folk Jazz
Place de la Liberté Jalognes Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez nombreux au concert Folk Jazz à Jalognes !
Concert Folk Jazz à Pesselières !
Venez vivre un moment musical inoubliable en plein air !
Avec Gérard Godon à l’accordéon et Samuel Thézé
Prolongez ce moment convivial autour d’un petit repas offert par les Amis de Pesselières (participation au chapeau). .
Place de la Liberté Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 claude.letree@orange.fr
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English :
Come one, come all to the trendy Folk Jazz concert featuring Sébastien Ledoux on saxophone and Gérard Godon on accordion.
L’événement Concert Folk Jazz Jalognes a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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