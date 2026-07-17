Visite du Moulin Millerioux, Moulin Millerioux, Jalognes

Informations pratiques

Visite du Moulin Millerioux Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin Millerioux Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Moulin Millerioux à Pesselières. Moulin à huile traditionnel en Berry. Ce moulin est une propriété familiale depuis le début du XVIIIᵉ siècle. Pour cette journée d’ouverture exceptionnelle, nous effectuerons des démonstrations de fabrication d’huile de noix (une le matin et une l’après-midi).

Moulin Millerioux 2 rue du Champ-de-Foire Pesselieres 18300 Jalognes Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire https://moulin-millerioux.fr/ Ancien moulin à sang (ce mécanisme emploie la force animale, ou humaine, pour broyer les grains) spécialisé noix et noisettes en activité depuis Louis XIV, propriété familiale depuis plus de 300 ans, a assuré jusqu’à peu la fabrication d’huiles de noix et de noisettes selon un procédé ancestral.

L’atelier vient d’être rénové dans le respect de son histoire. Parking

Visite du Moulin Millerioux à Pesselières. Moulin à huile traditionnel en Berry. Ce moulin est une propriété familiale depuis le début du XVIIIᵉ siècle.

©Olivier MILLERIOUX