Concert Folk Progress Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

Informations pratiques

Isle

Concert Folk Progress Un été à Isle 2026

Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un été à Isle propose les Festi Bayles , une série de 4 concerts à retrouver sur l’été 2026.

Le 10 Juillet venez écouter Folk Progress . Au menu de ce duo franco-british de belles ballades teintées de folk, de blues et d’horizons lointains. Laure Mura (guitare, harmonica et chant) et Terry Brenchley (violon et chant), deux voix, deux langues et deux générations différentes avec une même volonté de partage et la passion pour la musique des contestataires américains (B. Dylan, J. Joplin) et des révoltés irlandais (The Cranberries). Ils interpréteront les bijoux musicaux peu connus en France, mais aussi quelques chansons françaises (Brassens, Renaud).

Petite buvette sur place par la Joyeuse Pétanque d’Isle.

Programme détaillé et renseignements en lien. N’oubliez pas votre chaise !! .

Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Concert Folk Progress Un été à Isle 2026

L’événement Concert Folk Progress Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole