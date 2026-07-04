Spectacle Artishow- Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

Informations pratiques

Isle

Spectacle Artishow- Un été à Isle 2026

Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Un été à Isle propose les Festi Bayles , une série de 4 concerts à retrouver sur l’été 2026.

Le 27 Aout venez écouter Artishow . Cette troupe couzeixoise, créée à partir d’un atelier cabaret de Claudine Colmaire, est composée de quatre amies Chantal, Audrey, Ennia et Monik. Ces femmes enthousiastes mettent tout leur cœur pour proposer un show très original en interprétant des chansons d’hier et d’aujourd’hui, un spectacle qui rencontre un grand succès. Une belle occasion de partager avec elles un moment festif, convivial, pensé et préparé dans l’esprit du café-théâtre.

Petite buvette sur place par Isle Rando.

Programme détaillé et renseignements en lien. N’oubliez pas votre chaise !! .

Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Artishow- Un été à Isle 2026

L’événement Spectacle Artishow- Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole