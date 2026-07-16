La VAE dans les métiers du travail social, POLARIS FORMATION, 2 rue du Buisson 87170 Isle (proche de Limoges), Isle

Informations pratiques

La VAE dans les métiers du travail social Mardi 8 septembre, 14h00 POLARIS FORMATION, 2 rue du Buisson 87170 Isle (proche de Limoges) Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T15:30:00+02:00

Polaris Formation vous propose chaque mois des réunions d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience en Travail Social.

Ces réunions en libre accès ont pour objectif de vous présenter la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience pour les diplômes en Travail Social, le dispositif VAE (recevabilité, financement, accompagnement administratif et pédagogique, présentation aux diplômes), et l’accompagnement sur mesure proposé par Polaris Formation.

Cette information collective VAE dans les métiers du travail social s’inscrit dans le cadre de la campagne « Ma Formation, Mon Emploi près de chez moi! » initiée par la Région Nouvelle Aquitaine.

POLARIS FORMATION, 2 rue du Buisson 87170 Isle (proche de Limoges) 2 rue du Buisson Isle 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.12.29.92 »}, {« type »: « link », « value »: « https://polaris-formation.fr/formation/vae-presentation/ »}]

Découvrez la démarche VAE dans les métiers du social et médico-social !