Soirée Info Formations en Travail Social, POLARIS FORMATION, 2 rue du Buisson 87170 Isle (proche de Limoges), Isle

Informations pratiques

Soirée Info Formations en Travail Social Jeudi 3 septembre, 17h30 POLARIS FORMATION, 2 rue du Buisson 87170 Isle (proche de Limoges) Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T17:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T17:30:00+02:00 – 2026-09-03T19:00:00+02:00

Vous recherchez une formation ?

Les métiers au service de la petite enfance, du grand âge, de personnes en situation de handicap, de personnes vulnérables, de la lutte contre l’exclusion, sont susceptibles de vous attirer?

Venez nous rencontrer le jeudi 3 septembre 2026 de 17h30 à 19h, dans nos locaux de POLARIS FORMATION situés 2 rue du Buisson à Isle (87) derrière le CHU de Limoges, pour découvrir nos formations de niveau CAP à Bac + 3 en travail social, et échanger avec nos apprenants et nos formateurs!

Entrée Libre et Gratuite

POLARIS FORMATION, 2 rue du Buisson 87170 Isle (proche de Limoges) 2 rue du Buisson Isle 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://polaris-formation.fr/ »}]

Venez découvrir des formations à des métiers qui ont du sens !