Atelier / stage Levain et pain au levain sans pétrissage Espace Soléa Isle

Informations pratiques

Isle

Atelier / stage Levain et pain au levain sans pétrissage

Espace Soléa 6 Impasse Jean Jaurès Isle Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

J’organise un stage levain de seigle et pain au levain sans pétrissage ouvert aux adultes avec possibilité d’être accompagné par un enfant/ado*.

14-15h apprenez à faire votre levain de seigle.

15-17h transmission de ma recette de pain au levain sans pétrissage. Dégustation d’un pain cuit sur place. Transmission des techniques, conseils, retours d’expérience, saisonnalités. Et discussions autour des types de farine, du gluten, du microbiote.

Vous repartez avec votre levain en préparation, une pâte à pain à fermentation longue à faire cuire le lendemain matin et tous les savoirs à vie.

Vous emmenez uniquement votre saladier, une spatule, un torchon.

Inscription obligatoire 6 places

* les jeunes enfants sont bienvenus mais doivent être en capacité de participer calmement pendant 3 h. .

Espace Soléa 6 Impasse Jean Jaurès Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 20 19 71 lesatypiquesdastrid@gmail.com

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English : Atelier / stage Levain et pain au levain sans pétrissage

L’événement Atelier / stage Levain et pain au levain sans pétrissage Isle a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole