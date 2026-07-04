Concert Duo Bohémia Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

Informations pratiques

Isle

Concert Duo Bohémia Un été à Isle 2026

Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un été à Isle propose les Festi Bayles , une série de 4 concerts à retrouver sur l’été 2026.

Le 14 Aout venez écouter Duo Bohémia . Laissez-vous transporter par le Duo Bohémia pour une odyssée sonore sans frontières. Michaël Lafon (guitare) et Marjorie Guiton (mandoline) tissent un dialogue enchanteur, mêlant le swing aux rythmes tziganes et aux mélodies italiennes. Ils vous promettent un moment hors du temps, où guitare et mandoline s’entrelacent pour offrir une expérience sonore, délicate et chaleureuse. La mandoline ajoute une touche d’élégance et de finesse à la guitare. Ce duo virtuose entraîne son public dans un voyage captivant qui transcende les frontières et les générations.

Petite buvette sur place par Isle Rando.

Programme détaillé et renseignements en lien. N’oubliez pas votre chaise !! .

Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Concert Duo Bohémia Un été à Isle 2026

L’événement Concert Duo Bohémia Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole