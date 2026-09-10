Concert Folk Songs, Bob Dylan / Luciano Berio L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Folk Songs, Bob Dylan / Luciano Berio

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-01-13 20:00:00

fin : 2027-01-13 21:15:00

Date(s) :

2027-01-13

L’Ensemble Miroirs Étendus met en regard les Folk Songs composées en 1963 par Luciano Berio, figure de la musique contemporaine et électroacoustique, avec des chansons de Bob Dylan issues de l’album The Freewheelin’, paru la même année des univers qui puisent tous deux à la source des musiques traditionnelles.

Miroirs Étendus célèbre cette filiation avec des arrangements de Black Is The Color (of My True Love’s Hair) ou encore I Wonder as I Wander , collectées dans les Appalaches au début du siècle, et de titres emblématiques de Bob Dylan tels Blowin’ in the Wind ou Girl from the North Country .Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

The *Ensemble Miroirs %C9tendus* juxtaposes the *Folk Songs* composed in 1963 by Luciano Berio, a leading figure in contemporary and electroacoustic music, with songs by Bob Dylan from the album *The Freewheelin’*, released the samesame year: both musical worlds draw inspiration from traditional music.

*Miroirs %C9tendus* celebrates this connection with arrangements of “Black Is The Color (of My True Love’s Hair)” and “I Wonder as I Wander,” collected in the Appalachians at the beginning of the century, and iconic Bob Dylan songs such as “Blowin’ in the Wind” and “Girl from the North Country.”

L’événement Concert Folk Songs, Bob Dylan / Luciano Berio Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ