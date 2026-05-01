Concert Fred Pop & Folk Mellac
Concert Fred Pop & Folk Mellac vendredi 8 mai 2026.
Mellac
Concert Fred Pop & Folk
Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’eden bowl ouvre ses portes pour un concert. .
Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 12 70
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English : Concert Fred Pop & Folk
L’événement Concert Fred Pop & Folk Mellac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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