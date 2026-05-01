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Concert Fred Pop & Folk Mellac

Concert Fred Pop & Folk Mellac vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Rue Pierre Gilles de Gennes

Ville : 29300 Mellac

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mellac

Concert Fred Pop & Folk

Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08

L’eden bowl ouvre ses portes pour un concert.   .

Rue Pierre Gilles de Gennes Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 12 70 

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English : Concert Fred Pop & Folk

L’événement Concert Fred Pop & Folk Mellac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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