Festival Bugul Noz 2026 Lieu-dit Le Bourg Mellac

Festival Bugul Noz 2026

Lieu-dit Le Bourg Espace François Mitterrand Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Au programme de ce week-end de folie concerts, DJ set, spectacles, marché d’artisans et de producteurs locaux, animations, ateliers… et tout ça dans un parc au bourg de Mellac ! ⛪

Accessible à tous

Restauration et bar local sur place !

Pas de camping .

Lieu-dit Le Bourg Espace François Mitterrand Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Bugul Noz 2026 Mellac a été mis à jour le 2025-10-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS