Festival Bugul Noz 2026 Lieu-dit Le Bourg Mellac
Festival Bugul Noz 2026 Lieu-dit Le Bourg Mellac vendredi 22 mai 2026.
Festival Bugul Noz 2026
Lieu-dit Le Bourg Espace François Mitterrand Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Au programme de ce week-end de folie concerts, DJ set, spectacles, marché d’artisans et de producteurs locaux, animations, ateliers… et tout ça dans un parc au bourg de Mellac ! ⛪
Accessible à tous
Restauration et bar local sur place !
Pas de camping .
Lieu-dit Le Bourg Espace François Mitterrand Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Bugul Noz 2026 Mellac a été mis à jour le 2025-10-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS