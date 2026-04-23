Lire avec bébé Place de la Mairie Mellac

Mellac

Lire avec bébé

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Un coin cozy et une sélection de livres adaptés pour bébé vous attendent à la Mella’thèque ! Un mercredi par mois, venez partager un moment de découverte et de complicité avec bébé. Sans inscription, ouvert à toutes et à tous. .

Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Lire avec bébé Mellac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS