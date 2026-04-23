Lire avec bébé Place de la Mairie Mellac
Lire avec bébé Place de la Mairie Mellac mercredi 13 mai 2026.
Mellac
Lire avec bébé
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Un coin cozy et une sélection de livres adaptés pour bébé vous attendent à la Mella’thèque ! Un mercredi par mois, venez partager un moment de découverte et de complicité avec bébé. Sans inscription, ouvert à toutes et à tous. .
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Lire avec bébé Mellac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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