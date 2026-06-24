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Concert Frémo La Zone Bleue Lormes

Concert Frémo La Zone Bleue Lormes samedi 15 août 2026.

Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lormes

Concert Frémo

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :
2026-08-15

Chanteur et guitariste aux multiples influences, Frémo mêle avec aisance blues, musette, latino et swing dans un style énergique et chaleureux.   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Frémo

L’événement Concert Frémo Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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