Concert Frémo La Zone Bleue Lormes
Concert Frémo La Zone Bleue Lormes samedi 15 août 2026.
Lormes
Concert Frémo
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Chanteur et guitariste aux multiples influences, Frémo mêle avec aisance blues, musette, latino et swing dans un style énergique et chaleureux. .
La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36
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English : Concert Frémo
L’événement Concert Frémo Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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