Concert Lindalë La Zone Bleue Lormes

Informations pratiques

Lormes

Concert Lindalë

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

Clémence et Gaspard nous transporteront au coeur des traditions celtiques avec un répertoire mêlant chansons folk, jigs, reels polkas et ballades pour une soirée entraînante, festive et dansante. Convivialité et évasion seront au rendez-vous! .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36

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English : Concert Lindalë

L’événement Concert Lindalë Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)