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AGENDA · Lormes

Concert Lindalë La Zone Bleue Lormes

samedi 22 août 2026 · La Zone Bleue · Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Zone Bleue
Adresse
12 Rue Paul Barreau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Concert Lindalë

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :
2026-08-22

Clémence et Gaspard nous transporteront au coeur des traditions celtiques avec un répertoire mêlant chansons folk, jigs, reels polkas et ballades pour une soirée entraînante, festive et dansante. Convivialité et évasion seront au rendez-vous!   .

La Zone Bleue 12 Rue Paul Barreau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 33 60 36 

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English : Concert Lindalë

L’événement Concert Lindalë Lormes a été mis à jour le 2026-06-24 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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