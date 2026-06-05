CONCERT FROM THE A ROOM Nébian
CONCERT FROM THE A ROOM Nébian vendredi 5 juin 2026.
Nébian
CONCERT FROM THE A ROOM
Avenue Pasteur Nébian Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert du duo électro-vocal From The A Room.
Ouverture des portes à 19h30.
À découvrir sur place, l’exposition temporaire de Lohr Cipolat: Scared but (not) scared Women in the landscape Il va falloir désormais compter avec les femmes.
Petite restauration sur place.
Concert du duo électro-vocal From The A Room.
Ouverture des portes à 19h30.
À découvrir sur place, l’exposition temporaire de Lohr Cipolat: Scared but (not) scared Women in the landscape Il va falloir désormais compter avec les femmes.
Petite restauration sur place. .
Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 25 01 32 92 assolaliberte@gmail.com
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English : CONCERT FROM THE A ROOM
Concert by electro-vocal duo From The A Room.
Doors open at 7:30pm.
Discover Lohr Cipolat’s temporary exhibition: Scared but (not) scared Women in the landscape Il va falloir désormais compter avec les femmes.
Light refreshments on site.
L’événement CONCERT FROM THE A ROOM Nébian a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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