Nébian

CONCERT FROM THE A ROOM

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert du duo électro-vocal From The A Room.

Ouverture des portes à 19h30.

À découvrir sur place, l’exposition temporaire de Lohr Cipolat: Scared but (not) scared Women in the landscape Il va falloir désormais compter avec les femmes.

Petite restauration sur place.

Concert du duo électro-vocal From The A Room.

Ouverture des portes à 19h30.

À découvrir sur place, l’exposition temporaire de Lohr Cipolat: Scared but (not) scared Women in the landscape Il va falloir désormais compter avec les femmes.

Petite restauration sur place. .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 25 01 32 92 assolaliberte@gmail.com

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English : CONCERT FROM THE A ROOM

Concert by electro-vocal duo From The A Room.

Doors open at 7:30pm.

Discover Lohr Cipolat’s temporary exhibition: Scared but (not) scared Women in the landscape Il va falloir désormais compter avec les femmes.

Light refreshments on site.

L’événement CONCERT FROM THE A ROOM Nébian a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT DU CLERMONTAIS