Concert Funk au Meeple, Meeple, Maurepas
Concert Funk au Meeple, Meeple, Maurepas samedi 25 avril 2026.
Concert Funk au Meeple Samedi 25 avril, 20h30 Meeple Yvelines
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00
CONCERT FUNK : Vox-In s’empare du Meeple !
Préparez vos meilleurs pas de danse et votre groove naturel ! Le samedi 25 avril, le Meeple se transforme en temple du Funk avec le groupe Vox-In.
INFOS PRATIQUES
Date : Samedi 25 Avril
Heure : 20h30
Lieu : Le Meeple
Adresse : Rdpt Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
AU PROGRAMME
Concert Live : Vox-In (Funk & Disco)
Sur place : Large choix de bières, boissons et bien sûr… des centaines de jeux !
Invitez vos amis, partagez l’événement et rejoignez-nous pour une soirée mémorable à Maurepas !
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Préparez vos meilleurs pas de danse et votre groove naturel ! Le samedi 25 avril, le Meeple se transforme en temple du Funk avec le groupe Vox-In. concert yvelines
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