Concert Funk au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Funk au Meeple Samedi 25 avril, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

CONCERT FUNK : Vox-In s’empare du Meeple !

Préparez vos meilleurs pas de danse et votre groove naturel ! Le samedi 25 avril, le Meeple se transforme en temple du Funk avec le groupe Vox-In.

INFOS PRATIQUES

Date : Samedi 25 Avril

Heure : 20h30

Lieu : Le Meeple

Adresse : Rdpt Laurent Schwartz, 78310 Maurepas

AU PROGRAMME

Concert Live : Vox-In (Funk & Disco)

Sur place : Large choix de bières, boissons et bien sûr… des centaines de jeux !

Invitez vos amis, partagez l’événement et rejoignez-nous pour une soirée mémorable à Maurepas !

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Préparez vos meilleurs pas de danse et votre groove naturel ! Le samedi 25 avril, le Meeple se transforme en temple du Funk avec le groupe Vox-In. concert yvelines