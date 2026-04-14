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Concert Funk au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Funk au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Funk au Meeple, Meeple, Maurepas samedi 25 avril 2026.

Lieu : Meeple

Adresse : Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas

Ville : 78310 Maurepas

Département : Yvelines

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Concert Funk au Meeple Samedi 25 avril, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

CONCERT FUNK : Vox-In s’empare du Meeple !
Préparez vos meilleurs pas de danse et votre groove naturel ! Le samedi 25 avril, le Meeple se transforme en temple du Funk avec le groupe Vox-In.
INFOS PRATIQUES
Date : Samedi 25 Avril
Heure : 20h30
Lieu : Le Meeple
Adresse : Rdpt Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
AU PROGRAMME
Concert Live : Vox-In (Funk & Disco)
Sur place : Large choix de bières, boissons et bien sûr… des centaines de jeux !
Invitez vos amis, partagez l’événement et rejoignez-nous pour une soirée mémorable à Maurepas !

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Préparez vos meilleurs pas de danse et votre groove naturel ! Le samedi 25 avril, le Meeple se transforme en temple du Funk avec le groupe Vox-In. concert yvelines

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