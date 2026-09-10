Concert Fusions Jazz, Louise Knobil L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Fusions Jazz, Louise Knobil

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-20 21:30:00

Date(s) :

2027-05-20

Contrebassiste, chanteuse et compositrice, KNOBIL nous invite à plonger dans son univers où le jazz, le punk, les paillettes et la chanson française fusionnent avec une énergie pétillante et audacieuse. Inspirée par des figures emblématiques comme Esperanza Spalding, Charles Mingus et Boris Vian, cette étoile montante du jazz transforme son journal intime en une aventure musicale inédite. Avec cette démarche audacieuse, l’artiste défend une vision du jazz qui lui est chère une prise de risque authentique et sans filtre. KNOBIL souhaite partager son énergie aussi brute que sincère qu’elle appelle son son journal intime musical polyamour, recette de pesto et coming-out queer se côtoient sur fond de up-tempo swing, jazz moderne et punk contrebassistique.Tout public

8 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A double bassist, singer, and composer, KNOBIL invites us to dive into her world, where jazz, punk, glitter, and French chanson blend together with a sparkling, daring energy. Inspired by iconic figures such as Esperanza Spalding, Charles Mingus, and Boris Vian, this rising star of jazz transforms her personal diary into a unique musical adventure. With this bold approach, the artist champions a vision of jazz that is dear to her: authentic, unfiltered risk-taking. KNOBIL wants to share the raw and sincere energy she calls her “musical diary”: polyamory, a pesto recipe, and coming out as queer all coexist against a backdrop of up-tempo swing, modern jazz, and double-bass punk.

L’événement Concert Fusions Jazz, Louise Knobil Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ