Concert Fyrs + Hide Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 4 décembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert Fyrs + Hide
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Né en terres nantaises, le projet FYRS conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Désormais installé à Bayonne, il nous offre une musique audacieuse entre folk et pop.
Projet solo d’Alban Barate, chanteur multi-instrumentiste, membre de la version live
Né en terres nantaises, le projet FYRS conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Désormais installé à Bayonne, il nous offre une musique audacieuse entre folk et pop.
Projet solo d’Alban Barate, chanteur multi-instrumentiste, membre de la version live du groupe The Limiñanas, la musique de HIDE s’inscrit dans une orchestration entre le rock et la folk tout en créant des atmosphères sonores uniques .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Fyrs + Hide
Hailing from the Nantes area, the FYRS project led by Tristan Gouret is a musical haven: featuring unique and captivating compositions. Now based in Bayonne, he offers us bold music that blends folk and pop.
A solo project by Alban Barate, a singer and multi-instrumentalist who is a member of the live band
L’événement Concert Fyrs + Hide Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
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