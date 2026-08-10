UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Fyrs + Hide Saint-Vincent-de-Tyrosse

vendredi 4 décembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Fyrs + Hide Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Voie Romaine
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
15 15 15

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Fyrs + Hide

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Né en terres nantaises, le projet FYRS conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Désormais installé à Bayonne, il nous offre une musique audacieuse entre folk et pop.
Projet solo d’Alban Barate, chanteur multi-instrumentiste, membre de la version live
Né en terres nantaises, le projet FYRS conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Désormais installé à Bayonne, il nous offre une musique audacieuse entre folk et pop.
Projet solo d’Alban Barate, chanteur multi-instrumentiste, membre de la version live du groupe The Limiñanas, la musique de HIDE s’inscrit dans une orchestration entre le rock et la folk tout en créant des atmosphères sonores uniques   .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fyrs + Hide

Hailing from the Nantes area, the FYRS project led by Tristan Gouret is a musical haven: featuring unique and captivating compositions. Now based in Bayonne, he offers us bold music that blends folk and pop.
A solo project by Alban Barate, a singer and multi-instrumentalist who is a member of the live band

L’événement Concert Fyrs + Hide Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS

À voir aussi à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)