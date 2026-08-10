Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Fyrs + Hide

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Né en terres nantaises, le projet FYRS conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Désormais installé à Bayonne, il nous offre une musique audacieuse entre folk et pop.

Projet solo d’Alban Barate, chanteur multi-instrumentiste, membre de la version live

Né en terres nantaises, le projet FYRS conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Désormais installé à Bayonne, il nous offre une musique audacieuse entre folk et pop.

Projet solo d’Alban Barate, chanteur multi-instrumentiste, membre de la version live du groupe The Limiñanas, la musique de HIDE s’inscrit dans une orchestration entre le rock et la folk tout en créant des atmosphères sonores uniques .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Fyrs + Hide

Hailing from the Nantes area, the FYRS project led by Tristan Gouret is a musical haven: featuring unique and captivating compositions. Now based in Bayonne, he offers us bold music that blends folk and pop.

A solo project by Alban Barate, a singer and multi-instrumentalist who is a member of the live band

L’événement Concert Fyrs + Hide Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS