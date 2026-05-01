Concert Gaelle Buswel Jazz’titudes Vailly-sur-Aisne

Vailly-sur-Aisne

Concert Gaelle Buswel Jazz’titudes

4 Place Bouvines Vailly-sur-Aisne Aisne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Entourée de ses 4 musiciens (batterie, guitare, basse clavier), Gaëlle Buswel (guitare/chant) est auteure, compositrice et guitariste française. Son univers musical est coloré par ses influences américaines de blues rock, folk et rock 70’s mais bien ancré dans son époque avec des textes qui vous touchent en plein cœur, des mélodies qui vous saisissent et vous transportent. Sa capacité à traduire sa vision du monde en musique fait d’elle une artiste complète, sincère, unique.

Une artiste authentique suivie de très près par des milliers de fans venant des quatre coins du monde passionnés par sa musique aux couleurs américaines.

Entourée de ses 4 musiciens (batterie, guitare, basse clavier), Gaëlle Buswel (guitare/chant) est auteure, compositrice et guitariste française. Son univers musical est coloré par ses influences américaines de blues rock, folk et rock 70’s mais bien ancré dans son époque avec des textes qui vous touchent en plein cœur, des mélodies qui vous saisissent et vous transportent. Sa capacité à traduire sa vision du monde en musique fait d’elle une artiste complète, sincère, unique.

Une artiste authentique suivie de très près par des milliers de fans venant des quatre coins du monde passionnés par sa musique aux couleurs américaines. .

4 Place Bouvines Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81

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English :

Surrounded by her 4 musicians (drums, guitar, bass, keyboard), Gaëlle Buswel (guitar/vocals) is a French songwriter and guitarist. Her musical universe is colored by her American influences of blues rock, folk and 70?s rock, but is firmly rooted in its time, with lyrics that touch your heart and melodies that grab you and carry you away. Her ability to translate her vision of the world into music makes her a complete, sincere and unique artist.

An authentic artist with a loyal following of thousands of fans from the four corners of the globe, passionate about her American-style music.

L’événement Concert Gaelle Buswel Jazz’titudes Vailly-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Soissonnais-Valois