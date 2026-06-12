Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt Bar éphémère Étigny
Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt Bar éphémère Étigny lundi 20 juillet 2026.
Étigny
Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt
Bar éphémère 18 Grande Rue Étigny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Auteur-compositeur-interprète lorrain, Alex Toucourt séduit par son univers pop-folk chaleureux et sa signature musicale singulière. Guitariste autodidacte devenu multi-instrumentiste, il mêle voix chaleureuse, mélodies accrocheuses et textes soignés. Révélé avec l’album studiOrange , il poursuit depuis un parcours riche de créations personnelles, entre sensibilité, modernité et authenticité. .
Bar éphémère 18 Grande Rue Étigny 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 22 13
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L’événement Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt Étigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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