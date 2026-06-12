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Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt Bar éphémère Étigny

Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt Bar éphémère Étigny lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Bar éphémère

Adresse : 18 Grande Rue

Ville : 89320 Étigny

Département : Yonne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Étigny

Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt

Bar éphémère 18 Grande Rue Étigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Auteur-compositeur-interprète lorrain, Alex Toucourt séduit par son univers pop-folk chaleureux et sa signature musicale singulière. Guitariste autodidacte devenu multi-instrumentiste, il mêle voix chaleureuse, mélodies accrocheuses et textes soignés. Révélé avec l’album studiOrange , il poursuit depuis un parcours riche de créations personnelles, entre sensibilité, modernité et authenticité.   .

Bar éphémère 18 Grande Rue Étigny 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 22 13 

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English : Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt

L’événement Concert Garçon, la Note ! Alex Toucourt Étigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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